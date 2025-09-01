Николас Джексон переходит из «Челси» в «Баварию» в рамках аренды с выкупом — Романо

Нападающий «Челси» Николас Джексон в ближайшее время присоединится к «Баварии» в рамках аренды с обязательным выкупом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что пункт об аренде и выкупе в 2026 году включён в данное соглашение между клубами, лондонцы настаивали на этом условии. Стоимость аренды составит € 15 млн, Джексон согласовал с мюнхенцами пятилетний контракт.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами.