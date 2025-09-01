Скидки
Никита Чернов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак» зимой

Защитник «Спартака» Никита Чернов, арендованный «Крыльями Советов» в летнее трансферное окно, высказался о своём возможном возвращении в московский клуб.

— Писали, что в твоей аренде есть возможность возвращения зимой. Можешь предположить, что ты вернёшься в «Спартак»?
— Если будут какие-то изменения. Но скорее нет, чем да. Если в Самаре всё так продолжится — буду получать игровую практику, то хотелось бы помогать команде на поле, нежели чем на втором поле поддерживать свою форму, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Никита Чернов принадлежит «Спартаку» с февраля 2022 года. За это время защитник провёл в команде 80 матчей, отметился голом и тремя результативными передачами.

