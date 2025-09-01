Скидки
Стали известны финансовые условия перехода Джексона из «Челси» в «Баварию»

Общая стоимость перехода нападающего Николаса Джексона из «Челси» в «Баварию» составит около € 81,5 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Мэтт Лоу.

По данным источника, футболист пополнит состав мюнхенского клуба в рамках аренды за € 16,5 млн с обязательным выкупом за € 65 млн.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Помимо этого, Николас защищает цвета национальной команды Сенегала.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с шестью очками после двух матчей.

