«Вулверхэмптон» подписал лучшего бомбардира чемпионата Бельгии

«Вулверхэмптон» объявил о трансфере нигерийского нападающего Толу Арокодаре из «Генка». Футболист подписал четырёхлетний контракт с опцией продления на ещё один сезон. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

Африканский форвард перешёл в бельгийский клуб в январе 2023 года. Ранее он успел сыграть за «Кёльн» из немецкой Бундеслиги и французский «Амьен».

В прошлом сезоне Арокодаре в 40 матчах забил 21 гол и отдал пять голевых передач в национальном чемпионате, что позволило ему выиграть «Золотую бутсу» бельгийской лиги. За сборную Нигерии нападающий провёл четыре встречи и успел отметиться одним голом.