Вадим Гаранин: есть желание работать в ФНЛ и РПЛ, но скучать некогда

Главный тренер медиафутбольного клуба Lit Energy Вадим Гаранин высказался о своём возможном возвращении в профессиональный футбол.

— Не соскучились по работе в профессиональном футболе?
— Начнём с того, что у меня есть работа в Медиалиге, где очень интересно. Поэтому скучать некогда. Хорошо, что работа есть. Результаты в Кубке России показывают уровень Медийной лиги. Да, безусловно, есть желание работать в ФНЛ и РПЛ, но сейчас у меня очень хорошая и интересная работа с серьёзными людьми, которые знают, чего они хотят, — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Гаранин возглавляет Lit Energy с декабря 2024 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Черноморец», «Сочи» и «Енисей».

