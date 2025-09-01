Скидки
«Бавария» выплатит Джексону зарплату за период аренды из «Челси» — Bild

Нападающий «Челси» Николас Джексон в ближайшее время присоединится к «Баварии» в рамках аренды с выкупом. Во время арендного периода мюнхенский клуб примет на себя финансовые обязательства перед игроком. Об этом сообщает Bild.

Согласно источнику, «Бавария» на протяжении срока аренды возьмёт на себя выплату оклада нападающему в размере € 8 млн до вычета налогов.

Джексон перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Помимо этого, Николас защищает цвета национальной команды Сенегала.

На данный момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги с шестью очками после двух встреч.

Николас Джексон переходит из «Челси» в «Баварию» в рамках аренды с выкупом — Романо
