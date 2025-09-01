Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: нужно хвалить футболистов «Балтики», но не перехваливать

Александр Мостовой: нужно хвалить футболистов «Балтики», но не перехваливать
Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре калининградской «Балтики» на старте сезона-2025/2026. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Андрея Талалаева одержали победу над тольяттинским «Акроном» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'     0:2 Петров – 41'    

«Футболисты «Балтики» — молодцы! Их нужно хвалить, но не перехваливать. В любом чемпионате, даже в топ-лигах, есть команда, которая неожиданно выстреливает. На данный момент это «Балтика». Если брать прошлый сезон РПЛ, по-моему, «Крылья Советов» шли в топ-4. Посмотрим, где будет «Балтика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. Столько же — у ЦСКА и «Локомотива». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

