Александр Мостовой: нужно хвалить футболистов «Балтики», но не перехваливать

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре калининградской «Балтики» на старте сезона-2025/2026. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Андрея Талалаева одержали победу над тольяттинским «Акроном» (2:0).

«Футболисты «Балтики» — молодцы! Их нужно хвалить, но не перехваливать. В любом чемпионате, даже в топ-лигах, есть команда, которая неожиданно выстреливает. На данный момент это «Балтика». Если брать прошлый сезон РПЛ, по-моему, «Крылья Советов» шли в топ-4. Посмотрим, где будет «Балтика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. Столько же — у ЦСКА и «Локомотива». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.