«Наполи» взял в аренду нападающего «РБ Лейпциг» Элмаса

«Наполи» на официальном сайте сообщил об аренде с опцией выкупа нападающего клуба «РБ Лейпциг» Элифа Элмаса. Футболист сборной Северной Македонии выступал с итальянский клуб с 2019 по 2023 год.

Контракт форварда с немецкой командой рассчитан до 2028 года. Элмас перёшел в Германию из «Наполи» в декабре 2023 года. Всего за итальянский клуб он сыграл 189 встреч и успел забить 19 голов во всех турнирах.

В минувшем сезоне нападающий провёл два матча в Бундеслиги и не отметился результативными действиями. В январе 2025 года футболист присоединился к «Торино» на правах аренды. В 13 встречах Серии А македонец забил четыре гола.