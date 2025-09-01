Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Мартинес, заинтересовавший «МЮ», продлил контракт с «Астон Виллой» — Sky Sports

Вратарь Мартинес, заинтересовавший «МЮ», продлил контракт с «Астон Виллой» — Sky Sports
Комментарии

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, новый трудовой договор вратаря с командой из Бирмингема рассчитан до лета 2029 года. Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Эмилиано Мартинес пополнил состав «Астон Виллы» осенью 2020 года, перейдя из «Арсенала». В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за прошедший сезон аргентинец пропустил 61 мяч. Рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход бельгийского вратаря за € 21 млн плюс бонусы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android