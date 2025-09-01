Вратарь Мартинес, заинтересовавший «МЮ», продлил контракт с «Астон Виллой» — Sky Sports

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, новый трудовой договор вратаря с командой из Бирмингема рассчитан до лета 2029 года. Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Эмилиано Мартинес пополнил состав «Астон Виллы» осенью 2020 года, перейдя из «Арсенала». В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за прошедший сезон аргентинец пропустил 61 мяч. Рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.