Вадим Гаранин: «Локомотив» будет бороться за самые высокие места

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о перспективах «Локомотива» в сезоне-2025/2026. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

«Я был уверен, что «Локомотив» будет бороться за самые высокие места. В прошлом сезоне второй круг команда прошла не так, как хотелось бы, но они набили шишки — там много молодых, которые больше берут на себя ответственность. Очень интересно смотреть за РПЛ. Сейчас очень интересная конкуренция, а не так, как было раньше, когда «Зенит» начинал с побед, и пошло», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. Столько же — у ЦСКА и «Балтики». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.