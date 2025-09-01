Вадим Гаранин: «Локомотив» будет бороться за самые высокие места

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о перспективах «Локомотива» в сезоне-2025/2026. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).
«Я был уверен, что «Локомотив» будет бороться за самые высокие места. В прошлом сезоне второй круг команда прошла не так, как хотелось бы, но они набили шишки — там много молодых, которые больше берут на себя ответственность. Очень интересно смотреть за РПЛ. Сейчас очень интересная конкуренция, а не так, как было раньше, когда «Зенит» начинал с побед, и пошло», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
После семи туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. Столько же — у ЦСКА и «Балтики». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
- 1 сентября 2025
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:08
-
19:00
-
18:50
-
18:50
-
18:42
-
18:42
-
18:38
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:05
-
17:57
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:43«Байер» приобрёл у «Монако» Бен-Сегира Официально
-
16:39
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:19