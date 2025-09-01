Скидки
Вадим Гаранин: «Локомотив» будет бороться за самые высокие места

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о перспективах «Локомотива» в сезоне-2025/2026. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Я был уверен, что «Локомотив» будет бороться за самые высокие места. В прошлом сезоне второй круг команда прошла не так, как хотелось бы, но они набили шишки — там много молодых, которые больше берут на себя ответственность. Очень интересно смотреть за РПЛ. Сейчас очень интересная конкуренция, а не так, как было раньше, когда «Зенит» начинал с побед, и пошло», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 15 набранных очков. Столько же — у ЦСКА и «Балтики». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

