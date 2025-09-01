Скидки
«Галатасарай» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана — Сабунджуоглу

«Галатасарай» активно работает над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

Турецкий клуб предлагает хавбеку трудовой договор, по которому годовой оклад составит € 5 млн. Отмечается, что данная сделка близка к завершению. Если футболист согласится перейти в коллектив из Стамбула, то «горожане» не станут этому препятствовать и отпустят его.

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.

Тренер «Галатасарая» упомянул «ПСЖ» на фоне слухов об интересе к Сафонову и Доннарумме
