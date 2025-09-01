«Марсель» договорился об аренде защитника «Интера» Бенжамена Павара — Романо

«Марсель» подписал контракт с защитником «Интера» Бенжаменом Паваром. Француз проведёт следующий сезон в команде Лиги 1 на правах аренды. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа игрока за € 15 млн. Павар перешёл в миланскую команду в 2023 году, до этого выступая за «Баварию».

В минувшем сезоне 29-летний защитник провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.