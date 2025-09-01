Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаранин — о Талалаеве: мечта любого специалиста — работать в грандах, как «Спартак»

Гаранин — о Талалаеве: мечта любого специалиста — работать в грандах, как «Спартак»
Комментарии

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о возможных профессиональных перспективах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

— Многие уже сватают Андрея Талалаева в «Спартак».
— Я не хочу лить воду, но мечта любого специалиста
в российском футболе — работать в грандах, как «Спартак». Ни в коем случае не унижаю заслуг Калининграда, «Балтики» и суперболельщиков. Возможно, Андрея всё устраивает и в «Балтике» и он хочет добиться максимального результата в этом сезоне с этой командой, — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Балтика» располагается на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
«Балтика» показала второй старт в истории РПЛ среди команд, поднявшихся из Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android