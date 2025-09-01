Гаранин — о Талалаеве: мечта любого специалиста — работать в грандах, как «Спартак»

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о возможных профессиональных перспективах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

— Многие уже сватают Андрея Талалаева в «Спартак».

— Я не хочу лить воду, но мечта любого специалиста

в российском футболе — работать в грандах, как «Спартак». Ни в коем случае не унижаю заслуг Калининграда, «Балтики» и суперболельщиков. Возможно, Андрея всё устраивает и в «Балтике» и он хочет добиться максимального результата в этом сезоне с этой командой, — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После семи туров «Балтика» располагается на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ.