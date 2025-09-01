Защитник Александр Зинченко, вероятно, останется этим летом в «Арсенале» — Sky Sports

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко с высокой долей вероятности не покинет свою команду этим летом, по данным Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Марсель», но этот трансфер маловероятен. Клубы вели переговоры, однако они не привели к заключению сделки. Отмечается, что коллективы из Турции также проявляют к футболисту интерес — в этой стране трансферное окно будет открыто до 11 сентября, что создаёт определённый коридор возможностей в данном вопросе.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.