«Борнмут» подписал 18-летнего сербского защитника «Црвены Звезды»

«Борнмут» подписал пятилетний контракт с 18-летним сербским защитником Велько Милосавлевичем. Об этом английский клуб объявил на своём официальном сайте. Ранее игрок выступал за «Црвену Звезду».

Молодой футболист дебютировал в чемпионате Сербии в прошлом сезоне и успел провести 14 матчей за белградский клуб в высшем дивизионе. В нынешнем сезоне Милосавлевич принял участие в пяти встречах отборочного раунда Лиги чемпионов.

Кроме этого, защитник в этом году дебютировал в составе молодёжной сборной Сербии до 21 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 1 млн.

