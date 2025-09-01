Игрок «Крыльев» Чернов высказался об отменённом голе Комличенко в матче с «Локомотивом»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об отменённом голе форварда Николая Комличенко на 89-й минуте в матче самарцев с «Локомотивом» (2:2) в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Мне кажется, было видно, что Комличенко по мячу не попал. Песьяков чуть задел коленом, и ему в ногу въехали. Сказал, что правда ударили. Не думаю, что Фернандо хотел выбить Комличенко таким образом. Просто стечение обстоятельств какое-то. Никто не хотел проигрывать. Игра была нервозная. Наверное, просто эмоции преобладали», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После вмешательства VAR главный судья встречи Сергей Карасёв отменил взятие ворот, зафиксировав фол против вратаря самарцев Сергея Песьякова. В компенсированное время Комличенко сфолил в собственной штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. Нападающий «Крыльев» Вадим Раков реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.