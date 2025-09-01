Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Чернов высказался об отменённом голе Комличенко в матче с «Локомотивом»

Игрок «Крыльев» Чернов высказался об отменённом голе Комличенко в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об отменённом голе форварда Николая Комличенко на 89-й минуте в матче самарцев с «Локомотивом» (2:2) в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара
1:0 Воробьёв – 3'     2:0 Баринов – 44'     2:1 Рахманович – 53'     2:2 Раков – 90+6'    
Удаления: Комличенко – 90+4' / нет

«Мне кажется, было видно, что Комличенко по мячу не попал. Песьяков чуть задел коленом, и ему в ногу въехали. Сказал, что правда ударили. Не думаю, что Фернандо хотел выбить Комличенко таким образом. Просто стечение обстоятельств какое-то. Никто не хотел проигрывать. Игра была нервозная. Наверное, просто эмоции преобладали», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После вмешательства VAR главный судья встречи Сергей Карасёв отменил взятие ворот, зафиксировав фол против вратаря самарцев Сергея Песьякова. В компенсированное время Комличенко сфолил в собственной штрафной и заработал вторую жёлтую карточку. Нападающий «Крыльев» Вадим Раков реализовал пенальти и принёс своей команде ничью.

Материалы по теме
Феноменальный камбэк «Крыльев»! «Локо» мчал за разгромом, а упустил даже победу! Видео
Феноменальный камбэк «Крыльев»! «Локо» мчал за разгромом, а упустил даже победу! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android