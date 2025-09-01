Скидки
Дзаньоло продлит контракт с «Галатасараем» и уйдёт в «Удинезе» на правах аренды — Романо

Дзаньоло продлит контракт с «Галатасараем» и уйдёт в «Удинезе» на правах аренды — Романо
Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло в ближайшее время пополнит состав «Удинезе» в рамках аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Футболист продлит контракт с клубом из Стамбула, после чего присоединится к итальянской команде.

В прошлом сезоне Дзаньоло выступал за «Аталанту» и «Фиорентину» на правах аренды. В составе команды из Бергамо игрок забил три гола и отдал три голевые передачи в 23 встречах, за клуб из Флоренции футболист провёл 13 матчей и не записал на свой счёт результативных действий. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Дзаньоло составляет € 12 млн.

