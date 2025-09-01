«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника в немецкий «Гамбург»

Бельгийский полузащитник Альберт Локонга перешёл из лондонского «Арсенала» в клуб Бундеслиги «Гамбург». Как сообщает пресс-служба «канониров», 25-летний игрок присоединится к новой команде на постоянной основе.

«Мы благодарим Локонгу за его вклад в развитие клуба и желаем ему всего наилучшего в следующей главе в «Гамбурге», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Арсенала».

Фото: Фк «Гамбург»

Локонга перебрался в лондонский клуб из «Андерлехта» летом 2021 года. За время в «Арсенале» бельгиец трижды покидал команду на правах аренды, выступая за английские «Кристал Пэлас», «Лутон» и испанскую «Севилью».