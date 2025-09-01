«Атлетико» Мадрид объявил о переходе Николаса Гонсалеса из «Ювентуса»

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе нападающего «Ювентуса» Николаса Гонсалеса. Игрок проведёт сезон-2025/2026 в команде Диего Симеоне на правах аренды. Об этом клуб объявил на своём официальном сайте.

Аргентинец перешёл в туринский клуб в 2024 году из «Фиорентины». До этого южноамериканский форвард выступал в немецкой Бундеслиге за «Штутгарт».

В минувшем сезоне 27-летний футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет € 24 млн.