«Галатасарай» и «Манчестер Сити» согласовали переход Гюндогана — Романо

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган переходит в «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Английский клуб согласился отпустить игрока, хавбек подпишет со своей новой командой контракт, срок которого будет рассчитан на два года.

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.

