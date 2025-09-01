Нападающий сборной Грузии Микаутадзе перешёл из «Лиона» в «Вильярреал»

Испанский «Вильярреал» объявил о трансфере нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе из французского «Лиона». Как сообщает пресс-служба испанцев, клубы достигли соглашения о переходе, а с самим футболистом был заключён контракт на шесть сезонов — до лета 2031 года.

По данным СМИ, «Вильярреал» заплатит за трансфер Микаутадзе € 31 млн. «Лион» приобретал футболиста за € 18,5 млн.

Микаутадзе выступал за «Лион» с лета прошлого года. Ранее нападающий защищал цвета французского «Метца» и нидерландского «Аякса». В минувшем сезоне на счету грузина 17 забитых мячей и 11 голевых передач в 47 матчах за «Лион» во всех турнирах.