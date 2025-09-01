Вадим Гаранин: не сомневаюсь, что «Зенит» включится и будет бороться за первое место

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о перспективах «Зенита» в сезоне-2025/2026.

«Зениту» сложно сразу добиваться результата после потери важных футболистов. В футбольной жизни нелегко идти огромное количество времени и не попасть в определённую яму. Можно сравнить Сергея Семака и Игоря Осинькина. Да, их команды занимали разные места: «Зенит» всегда был на первом. Но оба тренера работали долгий период в командах, поэтому что-то могло замылиться. Я не сомневаюсь, что «Зенит» включится и будет бороться за первое место», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команда Сергея Семака после семи туров Российской Премьер-Лиги занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.