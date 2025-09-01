Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Гаранин: не сомневаюсь, что «Зенит» включится и будет бороться за первое место

Вадим Гаранин: не сомневаюсь, что «Зенит» включится и будет бороться за первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о перспективах «Зенита» в сезоне-2025/2026.

«Зениту» сложно сразу добиваться результата после потери важных футболистов. В футбольной жизни нелегко идти огромное количество времени и не попасть в определённую яму. Можно сравнить Сергея Семака и Игоря Осинькина. Да, их команды занимали разные места: «Зенит» всегда был на первом. Но оба тренера работали долгий период в командах, поэтому что-то могло замылиться. Я не сомневаюсь, что «Зенит» включится и будет бороться за первое место», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команда Сергея Семака после семи туров Российской Премьер-Лиги занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Материалы по теме
Сборная 7-го тура РПЛ. Спасители «Спартака» и «Зенита», лидеры «Краснодара» и ЦСКА
Сборная 7-го тура РПЛ. Спасители «Спартака» и «Зенита», лидеры «Краснодара» и ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android