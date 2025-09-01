«Аталанта» объявила о переходе полузащитника Мусы из «Милана»

Центральный полузащитник «Милана» Юнус Муса продолжит карьеру в «Аталанте». Официальный сайт клуба из Бергамо объявил о переходе игрока сборной США на правах аренды до лета 2026 года. Соглашение включает в себя опцию выкупа.

«Семьи Перкасси и Пальюка (владельцы «Аталанты». — Прим. «Чемпионата»), а также весь клуб «Аталанта» тепло приветствуют Юнуса Мусаха, желая ему всего самого наилучшего — как индивидуально, так и коллективно — в футболке «нерадзурри», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Аталанты».

По данным СМИ, «Аталанта» заплатит € 4 млн за аренду Мусы, а сумма трансфера американца может составить € 26 млн.