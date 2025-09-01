Скидки
Главная Футбол Новости

«Наполи» объявил о переходе нападающего Хойлунда из «МЮ»

«Наполи» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда в итальянский клуб на правах аренды с обязательством выкупа. Датский форвард выступал в составе «красных дьяволов» с августа 2023 года, куда он перешёл из «Аталанты» за € 77,8 млн.

Нападающий успел провести 95 матчей за «МЮ», в которых он отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне Хойлунд выходил на поле в 52 встречах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

