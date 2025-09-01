Гаранин: Бителло играет за «Динамо» или просто зарабатывает деньги без цели?

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о проблемах бразильского полузащитника Бителло в московском «Динамо».

«После прихода Карпина в «Динамо» поменялись требования, самому Валерию Георгиевичу сложно. У Лички была бесшабашная команда, ориентированная на атаку, с латиноамериканцами, Тюкавиным и Гладышевым. Сейчас их нет. Как для футбольного болельщика уход Карраскаля и Лаксальта — потери. Костя и Ярик травмированы. Надо понимать, что в голове у Бителло, который никак не хотел возвращаться в «Динамо». Сейчас он играет за клуб или просто зарабатывает деньги без какой-либо цели? Валерию Георгиевичу нужно разобраться во всём и всё выстроить по полочкам», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин был назначен на свой пост летом 2025 года. полузащитник Хосе Карраскаль в летнее трансферное окно перебрался во «Фламенго», а защитник Диего Лаксальт покинул клуб свободным агентом. Нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев продолжают восстановление после травм.