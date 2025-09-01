Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаранин: Бителло играет за «Динамо» или просто зарабатывает деньги без цели?

Гаранин: Бителло играет за «Динамо» или просто зарабатывает деньги без цели?
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Вадим Гаранин высказался о проблемах бразильского полузащитника Бителло в московском «Динамо».

«После прихода Карпина в «Динамо» поменялись требования, самому Валерию Георгиевичу сложно. У Лички была бесшабашная команда, ориентированная на атаку, с латиноамериканцами, Тюкавиным и Гладышевым. Сейчас их нет. Как для футбольного болельщика уход Карраскаля и Лаксальта — потери. Костя и Ярик травмированы. Надо понимать, что в голове у Бителло, который никак не хотел возвращаться в «Динамо». Сейчас он играет за клуб или просто зарабатывает деньги без какой-либо цели? Валерию Георгиевичу нужно разобраться во всём и всё выстроить по полочкам», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин был назначен на свой пост летом 2025 года. полузащитник Хосе Карраскаль в летнее трансферное окно перебрался во «Фламенго», а защитник Диего Лаксальт покинул клуб свободным агентом. Нападающие Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев продолжают восстановление после травм.

Материалы по теме
Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android