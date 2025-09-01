Гаранин: «Балтика» выдала обалденный старт, они не подстраиваются даже под грандов

Российский тренер Вадим Гаранин оценил старт «Балтики» в нынешнем сезоне. Команда из Калининграда располагается на третьем месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Балтика» выдала обалденный старт. Я понимаю, как строит игру Андрей Талалаев и что он выжимает из ребят. Даже сами футболисты после победных матчей говорят: «Мы игроки, которые только вышли из Первой лиги, но уже вверху турнирной таблицы». Андрей выжимает из них всё, что может, однако возникает вопрос стабильности: насколько их хватит? Если у «Балтики» не появится точечного усиления, команде будет сложно держать такую марку на протяжении всей первой части сезона.

Однако на калининградцев приятно смотреть: суперагрессия, суперпереходы и супернаглость на поле, которая есть и у Талалаева. Его очень приятно слушать в интервью. Видно, как он стоит за свою команду и коллектив. «Балтике» пофиг на соперников — они не подстраиваются даже под грандов. Я не говорю о том, что они не готовятся к этим встречам. Конечно, готовятся, но ищут слабые стороны и гнут свою футбольную и динамичную линию. Дай бог, чтобы у них всё получалось», — сказал Гаранин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.