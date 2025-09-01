Скидки
«Милан» объявил о трансфере Адриена Рабьо из «Марселя»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо продолжит карьеру в «Милане». О переходе 30-летнего футболиста из «Марселя» было объявлено на официальном сайте итальянской команды. Сообщается, что с футболистом был подписан контракт до лета 2028 года.

По данным СМИ, сумма трансфера составила € 9 млн. Ещё € 1 млн может достаться «Марселю» в качестве возможных бонусов. Рабьо выступал за «Марсель» с сентября 2024 года, проведя за команду 32 матча во всех турнирах и отметившись 10 голами и шестью результативными передачами.

С 2019 по 2024 год Адриен Рабьо выступал в итальянской Серии А в составе «Ювентуса». Француз покинул туринский клуб бесплатно в статусе свободного агента.

