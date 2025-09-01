Скидки
Главная Футбол Новости

В Лиге 1 закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026

В Лиге 1 закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026
В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск во французской Лиге 1 официально закрылось летнее трансферное окно. Отметим, что клубы всех лиг Европы по-прежнему могут подписывать игроков в качестве свободных агентов при условии, что на момент закрытия окна они не были официально закреплены ни за одним клубом.

Действующий победитель чемпионата Франции «ПСЖ» потратил € 103 млн на переходы экс-защитника «Борнмута» Ильи Забарного и бывшего вратаря «Лилля» Люка Шевалье. За игроков заплатили € 63 млн и € 40 млн соответственно.

Другие команды тоже совершили ряд громких трансферов. «Монако» подписал хавбека Поля Погба в статусе свободного агента после дисквалификации француза и взял в аренду вингера «Барселоны» Ансу Фати. А полузащитник Райан Шерки перешёл из «Лиона» в «Ман Сити» за € 40 млн.

Зимнее трансферное окно откроется 1 января 2026 года.

