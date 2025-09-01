Адемола Лукман не перейдёт в «Баварию» — Плеттенберг

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман этим летом не перейдёт в «Баварию». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Ранее мюнхенский клуб сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа, но сделка не состоится.

Лукман является воспитанником английского «Чарльтона» и до перехода в «Аталанту» успел поиграть за «Эвертон», «Фулхэм», «Лестер Сити» и «РБ Лейпциг». Адемола в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.