Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адемола Лукман не перейдёт в «Баварию» — Плеттенберг

Адемола Лукман не перейдёт в «Баварию» — Плеттенберг
Комментарии

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман этим летом не перейдёт в «Баварию». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Ранее мюнхенский клуб сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа, но сделка не состоится.

Лукман является воспитанником английского «Чарльтона» и до перехода в «Аталанту» успел поиграть за «Эвертон», «Фулхэм», «Лестер Сити» и «РБ Лейпциг». Адемола в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.

Материалы по теме
Николас Джексон переходит из «Челси» в «Баварию» в рамках аренды с выкупом — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android