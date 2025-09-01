И. Федотов — о руке игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА: это пенальти, VAR обязан вмешаться

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Рафаэля Шафеева в матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Два спорных момента: на 81-й минуте Шафеев правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА: мяч попал в локоть, но это ближняя рука, и она была в нормальном положении. А вот по моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к VAR. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот VAR обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и VAR это не исправил. Почему – я не знаю.

1:1 – лучший результат для арбитра в таком матче. Недовольство «Краснодара» тут я понять не могу – им повезло, что в концовке ошиблись в их пользу и не назначили пенальти за руку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.