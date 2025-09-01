Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов — о руке игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА: это пенальти, VAR обязан вмешаться

И. Федотов — о руке игрока «Краснодара» в матче с ЦСКА: это пенальти, VAR обязан вмешаться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Рафаэля Шафеева в матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Два спорных момента: на 81-й минуте Шафеев правильно не назначил 11-метровый в ворота ЦСКА: мяч попал в локоть, но это ближняя рука, и она была в нормальном положении. А вот по моменту на 90+6-й минуте есть вопросы к VAR. Был удар в створ, рука у футболиста «Краснодара» отставлена в сторону – тело пошло вниз, а руку – оставил. Шафеев эпизод не видел – и не мог увидеть из-за голов футболистов. А вот VAR обязан был вмешаться. Для меня это пенальти, и VAR это не исправил. Почему – я не знаю.

1:1 – лучший результат для арбитра в таком матче. Недовольство «Краснодара» тут я понять не могу – им повезло, что в концовке ошиблись в их пользу и не назначили пенальти за руку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android