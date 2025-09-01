Арбитр Федотов: в матче с «Сочи» произошло худшее для судьи — две ошибки против «Спартака»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Ивана Абросимова в матче 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Красно-белые вырвали победу (2:1) благодаря двум голам с пенальти на 16-й и 90+7-й минутах.

«На 15-й минуте Абросимов верно и самостоятельно назначает пенальти в ворота «Сочи» за фол по неосторожности на Барко. Очевиднейший момент, он обязан был его увидеть – и увидел. В отличие от того, что случилось дальше. И тут мы переходим к красной карточке, которую судья показал Умярову. Я не понимаю, как он её выдумал. Может, устал, может, ещё что-то, но он буквально был перед моментом и обязан был видеть, что Умяров прилетел в соперника после игры в мяч, не хотел нанести травму и согнул ноги. Тут нет ничего для красной карточки. VAR ошибку исправил, однако это очевидный момент.

Дальше было ещё хуже: на 90+4-й минуте Абросимов самостоятельно не назначил пенальти за фол на Заболотном. И опять же – он видел момент! И видел, что Заболотного заваливали сзади, даже нависнув на нём. Это очевидный момент.

Абросимову, видимо, не хватило смелости. Он уже облажался с Умяровым – и просто бросил всё, дескать, всё равно позовут. В итоге произошло худшее для судьи – две ошибки против «Спартака». Когда у судьи случаются ошибки в каждую сторону – вопросов меньше, а тут два ключевых решения против одной команды. Это очень опасно для арбитров, когда ты так ошибаешься против одной команды. Тем более – оба раза ошибки были допущены судьёй, который находился в открытой позиции», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.