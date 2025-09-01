Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: в матче с «Сочи» произошло худшее для судьи — две ошибки против «Спартака»

Арбитр Федотов: в матче с «Сочи» произошло худшее для судьи — две ошибки против «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Ивана Абросимова в матче 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Красно-белые вырвали победу (2:1) благодаря двум голам с пенальти на 16-й и 90+7-й минутах.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«На 15-й минуте Абросимов верно и самостоятельно назначает пенальти в ворота «Сочи» за фол по неосторожности на Барко. Очевиднейший момент, он обязан был его увидеть – и увидел. В отличие от того, что случилось дальше. И тут мы переходим к красной карточке, которую судья показал Умярову. Я не понимаю, как он её выдумал. Может, устал, может, ещё что-то, но он буквально был перед моментом и обязан был видеть, что Умяров прилетел в соперника после игры в мяч, не хотел нанести травму и согнул ноги. Тут нет ничего для красной карточки. VAR ошибку исправил, однако это очевидный момент.

Дальше было ещё хуже: на 90+4-й минуте Абросимов самостоятельно не назначил пенальти за фол на Заболотном. И опять же – он видел момент! И видел, что Заболотного заваливали сзади, даже нависнув на нём. Это очевидный момент.

Абросимову, видимо, не хватило смелости. Он уже облажался с Умяровым – и просто бросил всё, дескать, всё равно позовут. В итоге произошло худшее для судьи – две ошибки против «Спартака». Когда у судьи случаются ошибки в каждую сторону – вопросов меньше, а тут два ключевых решения против одной команды. Это очень опасно для арбитров, когда ты так ошибаешься против одной команды. Тем более – оба раза ошибки были допущены судьёй, который находился в открытой позиции», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Такие арбитры не нужны нашему футболу. Они ему вредят». Разбор судейства в 7-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android