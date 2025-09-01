Стало известно, во сколько обойдётся «Манчестер Сити» трансфер Доннаруммы — Орнштейн

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время перейдёт из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити» за € 35 млн, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х.

По данным источника, официальный анонс данного трансфера будет опубликован в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».

На протяжении своей карьеры Доннарумма четыре раза выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Суперкубок. В составе «ПСЖ» итальянец также взял Лигу чемпионов. С «Миланом» вратарь брал Суперкубок Италии, а в составе сборной становился чемпионом Европы.