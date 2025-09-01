Арбитр Федотов: на судей снова начинают накидывать, в целом тур РПЛ был нормальный

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на критику работы судей в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Прежде всего немного о судействе в общем – на арбитров снова начинают накидывать. То, что идёт какая-то игра против департамента – для меня это очевидно. Это лежит не в плоскости судейства, это уже политические моменты. Тут и на Шафеева набросились, и на Карасёва. В целом – тур был нормальный», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Арбитр Сергей Карасёв в 7-м туре обслуживал встречу «Локомотива» и «Крыльев Советов» (2:2). Судья Рафаэль Шафеев работал на матче ЦСКА — «Краснодар» (1:1).