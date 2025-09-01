«Локо» ещё должен сказать Карасёву спасибо». Игорь Федотов о судействе в игре с «Крыльями»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Карасёва в матче 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Ключевой момент – отмена гола «Локомотива». И для меня она правильная. Два игрока – Комличенко и Песьяков – стремятся к мячу. Почти с одной скорости, у нападающего она чуть-чуть выше. Песьяков идёт к мячу сбоку, разворачивает стопу, чтобы сыграть в мяч. Комличенко же идёт открытыми шипами, касается мяча (а не играет в него), после чего мяч отскакивает вратарю в голень. И дальше Комличенко открытыми шипами попадает по голеностопу вратарю. Карасёв увидеть это в деталях со своей позиции не мог, поэтому его справедливо позвали посмотреть повтор. И тут у Сергея вилка – гол засчитать нельзя, но при этом надо и Комличенко удалять через вторую жёлтую. Это такая себе история. И Карасёв просто включил голову – и отменил гол без удаления. «Локо» за это вообще ещё должен спасибо сказать. Повторы ему дали нормальные, решение принял хорошее. А то, что «Локомотив» упускает преимущество в два мяча – не проблемы Карасёва, а проблемы команды.

С пенальти в ворота «Локо» вопросов нет – мяч летел в скопление футболистов, и Комличенко задержал соперника. Это вторая жёлтая и пенальти – смелое решение Карасёва.

Сергей выбирается из ямы. Принимал сложные, но верные и футбольные решения, хотя было очень тяжело. И не надо обвинять его непонятно в чём, если он вам просто не нравится. По-судейски отработал здорово», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.