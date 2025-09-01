Полузащитник Марко Асенсио пополнил состав «Фенербахче»

Полузащитник Марко Асенсио на постоянной основе перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Фенербахче». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан на три года и предполагает продление ещё на один сезон.

Во второй половине прошедшего сезона Марко Асенсио играл в аренде за «Астон Виллу». 29-летний экс-футболист мадридского «Реала» провёл 13 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

На данный момент «Фенербахче» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции с семью очками в активе.