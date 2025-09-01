«Беспрецедентный случай». Эрик тен Хаг эмоционально высказался об увольнении из «Байера»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг рассказал о недоверии к нему со стороны руководителей «Байера» после его увольнения из немецкого клуба.

«Решение «Байера» сегодня утром отправить меня в отставку стало полной неожиданностью. Расставание с тренером после всего двух матчей в чемпионате — беспрецедентный случай.

Этим летом команду покинули многие ключевые игроки, которые были частью прошлых успехов. Создание новой, сплочённой команды — это кропотливый процесс, требующий времени и доверия. Новый тренер заслуживает возможности реализовать своё видение, установить стандарты, сформировать команду и оставить свой след в стиле игры. Я приступил к этой работе с полной самоотдачей и энергией, но, к сожалению, руководство не смогло уделить мне необходимое время и доверие, о чём я глубоко сожалею.

Я считаю, что наши отношения никогда не были основаны на взаимном доверии.

На протяжении всей моей карьеры каждый сезон, в котором я, будучи тренером, доводил дело до конца, приносил успех. Клубы, которые доверились мне, были вознаграждены победами и трофеями.

Наконец, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Байера» за их теплоту и энтузиазм и желаю команде и тренерскому штабу всяческих успехов в оставшейся части сезона», – приводит слова тен Хага издание The Athletic.

Напомним, чемпион Германии сезона-2023/2024 начал нынешний сезон с поражения от «Хоффенхайма» со счётом 1:2, а затем сыграл вничью 3:3 с «Вердером». Команда вела в два мяча до 76-й минуты, однако не удержала преимущество, пропустив на 90+4-й минуте.