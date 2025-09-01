Скидки
В Серии А закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в итальянской Серии А официально закрылось летнее трансферное окно. В последние часы перед трансферным дедлайном клубы элитного дивизиона Италии успели осуществить ряд сделок.

Среди прочих нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд перебрался на правах аренды в «Наполи». Полузащитник «Милана» Юнус Муса был арендован «Аталантой». «Ювентус» объявил об аренде аргентинского вингера Николаса Гонсалеса в мадридский «Атлетико».

После двух туров в Серии А лидируют «Наполи», «Ювентус», «Кремонезе» и «Рома», набравшие по шесть очков на старте сезона. Единственной командой с двумя поражениями в двух первых матчах чемпионата остаётся «Сассуоло».

