Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Антони в «Бетис»

Бразильский вингер Антони переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Команды согласовали трансфер игрока на постоянной основе, сейчас стороны занимаются организационными вопросами в рамках данной сделки.

Во второй части минувшего сезона нападающий играл за зелёно-белых на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

По итогам прошлого сезона «Бетис» занял шестое место в турнирной таблице Ла Лиги.

