Арбитр Федотов: Буланов — пока один из самых стабильных судей в сезоне

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Евгения Буланова в матче 7-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Рубином». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Хорошая, стабильная работа Буланова. Он правильно разобрался на 30-й минуте с попаданием мяча в руку Рожкову – был рикошет, движение у футболиста естественное, так что это не нарушение правил. По пенальти на 68-й минуте – Буланов его пропустил, но увидеть фол там было практически невозможно – даже с рекомендованной позиции, которую и занимал судья. Ему перекрывали обзор. VAR позвал на просмотр, после чего Буланов верно назначил пенальти. Отличная в целом работа, Буланов пока – один из самых стабильных судей в сезоне. Оценка 8,4», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.