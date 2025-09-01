Скидки
Главная Футбол Новости

Неймар опроверг слова Анчелотти о причинах его невызова в сборную Бразилии

Неймар опроверг слова Анчелотти о причинах его невызова в сборную Бразилии
Нападающий «Сантоса» Неймар отреагировал на слова главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти о причинах своего непопадания в заявку национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026 с командами Чили и Боливии.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня отёк приводящей мышцы. Это было неприятно, но ничего серьёзного, я даже сегодня играл. В матче с «Баией» я не мог выйти на поле [из-за дисквалификации]. Поэтому в клубе предпочли не допустить меня к тренировкам, чтобы я мог восстановиться.

Думаю, меня исключили [из заявки сборной] по техническим причинам, это никак не связано с моим физическим состоянием. Таково решение тренера, и я его уважаю. Поскольку я вне команды, то буду её поддерживать со стороны», — приводит слова Неймара ESPN.

