Игорь Федотов — о судье матча «Спартака»: зачем он нужен в РПЛ? Не арбитр, а манекен

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Ивана Абросимова в матче 7-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Красно-белые вырвали победу (2:1) благодаря двум голам с пенальти на 16-й и 90+7-й минутах.

«Если бы не эти два момента (красная карточка Умярову и неназначение пенальти за фол на Заболотном. – Прим. «Чемпионата»), Абросимову просто указали бы на пропуск карточки Литвинову. А теперь на месте руководства ему надо сказать, что он просто ничего не видит. Зачем он нужен в РПЛ? Чтобы за него всё решал VAR? Это тогда уже не арбитр, а манекен. Просто пассажир, такие судьи не нужны нашему футболу. Они ему вредят. Если ты так будешь поступать, не судить, а ждать подсказок – ты закончишь, потому что это не уровень РПЛ. А внизу, в Первой лиге, есть ребята куда талантливее, которые без VAR разбираются в сложных эпизодах. Как личность в футболе в плане принятия решений он для меня абсолютно неинтересен», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.