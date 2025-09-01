Скидки
«Игроков в такие моменты надо ставить на место». И. Федотов — о матче «Акрона» и «Балтики»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Яна Бобровского в матче 7-го тура РПЛ между «Акроном» и «Балтикой». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встреча завершилась победой калининградцев со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'     0:2 Петров – 41'    

«Тихая и спокойная работа у Бобровского. Отмечу только, что на 71-й минуте надо было наказывать Пряхина за симуляцию. Футболистов в такие моменты надо ставить на место, чтобы так не рисовали. В остальном – Бобровский молодец: управлял игрой, футболистами, правильно перемещался, всё было хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

