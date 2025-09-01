«Об отмене карточки не может быть и речи». Арбитр Федотов — об удалении Кордобы с ЦСКА

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного судьи встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Самый громкий эпизод – удаление Кордобы. У меня к Шафееву только одна претензия – удалять Джона надо было сразу. По единственному повтору – с центра поля – мы не увидели, попал он в руку Мойзесу или нет. Скорее всего, контакт был, а у VAR были и другие ракусры. Да, Кордоба сыграл в мяч, но потом у него появилась возможность убрать ногу. Он этого не сделал и открытыми шипами полетел в Мойзеса. В протоколе при этом написали, что было агрессивное поведение и удар ногой – это серьёзно, обычно за такое дают от двух матчей. Если тут вопрос политический – сыграет ли Джон с «Зенитом», то, наверное, его накажут на один матч. Но об отмене красной тут речи идти не может», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Акрон». Встреча пройдёт в субботу, 13 сентября. В 9-м туре «быки» сыграют дома с «Зенитом». Матч запланирован на воскресенье, 21 сентября.