Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В АПЛ закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026

В АПЛ закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026
Комментарии

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в английской Премьер-лиге официально закрылось летнее трансферное окно. В последние часы перед трансферным дедлайном клубы элитного дивизиона Англии успели осуществить ряд сделок.

Среди прочих нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд перешёл на правах аренды в «Наполи». Вингер «красных дьяволов» Антони присоединился к «Бетису» на постоянной основе «Вулверхэмптон» подписал лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Толу Арокодаре из «Генка».

После трёх туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» с девятью очками, на втором месте располагается «Челси» с семью очками, в топ-4 также вошли «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» (по шесть очков). Замыкают таблицу «Фулхэм» (2), «Астон Вилла» (1) и «Вулверхэмптон» (0).

Материалы по теме
«Галатасарай» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана — Сабунджуоглу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android