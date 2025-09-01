В АПЛ закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в английской Премьер-лиге официально закрылось летнее трансферное окно. В последние часы перед трансферным дедлайном клубы элитного дивизиона Англии успели осуществить ряд сделок.

Среди прочих нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд перешёл на правах аренды в «Наполи». Вингер «красных дьяволов» Антони присоединился к «Бетису» на постоянной основе «Вулверхэмптон» подписал лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Толу Арокодаре из «Генка».

После трёх туров возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» с девятью очками, на втором месте располагается «Челси» с семью очками, в топ-4 также вошли «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» (по шесть очков). Замыкают таблицу «Фулхэм» (2), «Астон Вилла» (1) и «Вулверхэмптон» (0).