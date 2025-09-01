Парфёнов: как «Спартак» выиграл у «Сочи» — уже неинтересно, расслабляться нельзя
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об игре красно-белых в 7-м туре Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Сочи» приехал цепляться за очки. Почему «Сочи» должен был быть разгромлен? Команда организованно сыграла. Наверное, лучший матч, который я видел.
«Спартаку» расслабляться нельзя. Игра в Казани дала кислород. Матч с «Пари НН» видимо, очень сильно успокоил. Обыграли «Сочи» и забыли. Как выиграли — уже неинтересно. Интересны три очка», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после семи туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 11 очками.
