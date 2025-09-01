Парфёнов: как «Спартак» выиграл у «Сочи» — уже неинтересно, расслабляться нельзя

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об игре красно-белых в 7-м туре Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Сочи» приехал цепляться за очки. Почему «Сочи» должен был быть разгромлен? Команда организованно сыграла. Наверное, лучший матч, который я видел.

«Спартаку» расслабляться нельзя. Игра в Казани дала кислород. Матч с «Пари НН» видимо, очень сильно успокоил. Обыграли «Сочи» и забыли. Как выиграли — уже неинтересно. Интересны три очка», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после семи туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 11 очками.