Главная Футбол Новости

Парфёнов: как «Спартак» выиграл у «Сочи» — уже неинтересно, расслабляться нельзя

Парфёнов: как «Спартак» выиграл у «Сочи» — уже неинтересно, расслабляться нельзя
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об игре красно-белых в 7-м туре Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Сочи» приехал цепляться за очки. Почему «Сочи» должен был быть разгромлен? Команда организованно сыграла. Наверное, лучший матч, который я видел.

«Спартаку» расслабляться нельзя. Игра в Казани дала кислород. Матч с «Пари НН» видимо, очень сильно успокоил. Обыграли «Сочи» и забыли. Как выиграли — уже неинтересно. Интересны три очка», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после семи туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России с 11 очками.

