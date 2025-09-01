И. Федотов — о столкновении Песьякова и Батракова: никто не назначит за такое пенальти

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался в поддержку судьи Сергея Карасёва после матча 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Карасёву была нужна такая сложная игра. Чтобы выбраться из сложной ситуации. И он это сделал, хотя сейчас и получает критику – абсолютно незаслуженно.

Давайте с самого начала. Вспомним момент на 26-й минуте: у Ахметова уже была жёлтая, а тут в штрафной произошёл небольшой контакт – игрок «Локо» положил ему руки на плечи. Это незначительный контакт совершенно. Что делать Карасёву? Он продолжает игру – так как и пенальти тут нет, и показывать вторую карточку за симуляцию в этом эпизоде – слишком. Абсолютно нормальная, правильная реакция футбольного судьи. Идём дальше – 47-я минута, мяч попал футболисту «Крыльев» в руку, когда она находится в опоре – это не пенальти.

Теперь – к моменту с Песьяковым и Батраковым на 82-й минуте. Да, Сергей попал коленом сопернику в спину. И ни один арбитр не назначит за такое пенальти! Это игровой эпизод – вратарь выпрыгивает за мячом, нападающий двигается назад: вообще нет ничего страшного. Вижу тут какое-то желание наехать на Карасёва, поэтому этот момент зачем-то ему приписывают как ошибку. Её тут нет, тут вообще ничего нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.