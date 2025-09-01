Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансфер Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль» этим летом не состоится — Орнштейн

Трансфер Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль» этим летом не состоится — Орнштейн
Комментарии

Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи этим летом не перейдёт в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х. Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает данный факт.

Ранее появилась информация, согласно которой клубы уже обсудили условия трансфера футболиста, а сам игрок договорился о деталях сотрудничества со «стекольщиками», но сделка не состоялась.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За взрослую национальную команду Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.

Материалы по теме
Трансферное окно в Европе закрыто! Ждём объявления сделок, а у «Ливерпуля» — драма! LIVE
Live
Трансферное окно в Европе закрыто! Ждём объявления сделок, а у «Ливерпуля» — драма! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android