Трансфер Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль» этим летом не состоится — Орнштейн

Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи этим летом не перейдёт в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х. Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает данный факт.

Ранее появилась информация, согласно которой клубы уже обсудили условия трансфера футболиста, а сам игрок договорился о деталях сотрудничества со «стекольщиками», но сделка не состоялась.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За взрослую национальную команду Англии Гехи сыграл 23 встречи во всех турнирах.