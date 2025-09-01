В Бундеслиге закрылось летнее трансферное окно сезона-2025/2026

В понедельник, 1 сентября, в 21:00 мск в немецкой Бундеслиге официально закрылось летнее трансферное окно. В последние часы перед трансферным дедлайном клубы элитного дивизиона Германии успели осуществить ряд сделок.

Среди прочих «Наполи» взял в аренду нападающего клуба «РБ Лейпциг» Элифа Элмаса. «Байер» приобрёл у «Монако» нападающего сборной Марокко Элисса Бен-Сегира. «Ньюкасл Юнайтед» подписал форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта».

На данный момент в группе лидеров Бундеслиги расположились «Бавария», «Айнтрахт» и «Кёльн» — у данных коллективов по шесть очков, топ-4 с четырьмя очками замыкает «Боруссия» Дортмунд. В нижней части турнирной таблицы расположились «Вердер» (1), «Хайденхайм» и «Фрайбург» (по 0).