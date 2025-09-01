«Арсенал» взял в аренду защитника «Байера» Инкапье

«Арсенал» подписал контракт с защитником «Байера» Пьеро Инкапье. Аренда игрока сборной Эквадора рассчитана на один сезон. Спортивный директор лондонской команды Андреа Берта высказался о переходе.

«Мы рады, что нам удалось договориться об аренде Пьеро Инкапье на этот сезон. Пьеро всего 23 года, но у него уже есть значительный опыт как в Бундеслиге, так и на международном уровне. Он умный защитник, обладающий реальной силой и универсальностью. В последние годы он стабильно показывал высокие результаты как в клубе, так и в сборной, и мы уверены, что в этом сезоне Пьеро продолжит расти и станет для нас важным игроком», – приводит слова руководителя «пушкарей» официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Инкапье принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.