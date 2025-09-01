Артета рассказал о сильных качествах нового защитника «Арсенала» Инкапье

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании контракта с защитником «Байера» Пьеро Инкапье. Футболист проведёт сезон-2025/2026 в аренде в лондонском клубе.

«Пьеро обладает внушительной физической силой, а его универсальность и тактическая гибкость дают нам дополнительные возможности в обороне. Он сильный игрок, в котором очень хорошо сочетаются молодость и зрелость.

Он сделает нашу команду сильнее и конкурентоспособнее в этом сезоне. Мы рады приветствовать Пьеро и его семью в «Арсенале», – приводит слова испанского специалиста официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Инкапье принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.